WTA Indian Wells - Iga Swiatek, blessée à la hanche, va passer des examens avant de décider de jouer à Miami

La rencontre s'est terminée par une sévère défaite 6-2, 6-2 face à la lauréate de Wimbledon la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 10). La Polonaise a été nettement surclassée, et l'on ne sait pas exactement dans quelle mesure la blessure a joué un rôle. Des examens dans les prochains jours devraient dicter la décision de Swiatek de jouer en Floride ou non. Après sa défaite, la Varsovienne a déclaré: "Je ne me sens pas à 100 % physiquement. J'ai une petite gêne au niveau des côtes et nous allons consulter l'équipe médicale. Je dois encore faire des examens et voir ce qui se passe. Honnêtement, je n'ai jamais joué avec beaucoup de blessures. C'est une situation nouvelle pour moi. La dernière fois que j'ai joué avec une blessure, le seul tournoi dont je me souvienne, c'est Roland-Garros en 2019, donc j'étais assez jeune." À la question de savoir si ce problème pourrait l'empêcher de jouer à Miami, Swiatek a répondu : "Non, pour l'instant je me prépare à jouer, mais nous verrons ce que les prochains jours nous diront. Je ne sais pas encore". L'année dernière, Swiatek a remporté Indian Wells et Miami pour réaliser le "Sunshine Double" et débuter une série de 37 matchs victorieux qui s'était terminée par une défaite au troisième tour de Wimbledon face à la Française Alizé Cornet. (Belga)