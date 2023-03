WTA Indian Wells - Rybakina écarte Swiatek et défiera Sabalenka en finale, pour un remake de Melbourne

Cette dernière, 10e mondiale, première de son pays à atteindre ce stade d'un tournoi de cette catégorie juste en-dessous des Grands Chelems, tentera de prendre enfin une revanche, dans le désert californien dimanche, elle qui compte quatre revers en autant de matches disputés face à sa future adversaire. Et si on se fie à sa performance très impressionnante face à Swiatek, tenante du titre étrillée 6-2, 6-2 en à peine 1h16, Rybakina a des raisons de croire en son étoile. "Si je joue comme aujourd'hui, je pense que j'ai toutes mes chances", a admis la lauréate de Wimbledon l'an passé. La Kazakhe de 23 ans avait pourtant affaire à une rivale polonaise, elle aussi revancharde, deux mois après Melbourne, puisqu'elle l'avait écartée déjà sans grand ménagement en 8e de finale. Si Swiatek a plaidé "une petite gêne au niveau des côtes" en conférence de presse, rarement a-t-on vu la gagnante de Roland-Garros et de l'US Open aussi impuissante sur un court. La Polonaise a vu brisé son objectif de doublé, que seule a réussi Martina Navratilova en 1990-1991. Plus tôt, Aryna Sabalenka, 2e joueuse du monde, avait surclassé 6-2, 6-3 la Grecque Maria Sakkari (WTA 7), 27 ans, pour atteindre également, pour la première fois, la finale. Depuis son premier sacre majeur en janvier à Melbourne, une confiance maximale habite la Bélarusse de 24 ans qui n'a perdu qu'un match sur 18 disputés en 2023. (Belga)