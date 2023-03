ATP Indian Wells - Alcaraz bat Sinner et rejoint Medvedev en finale

L'Espagnol de 19 ans peut remonter sur le trône de l'ATP en cas de titre dimanche, mais il devra pour cela battre le Russe Daniil Medvedev (ATP 6), tombeur plus tôt 7-5, 7-6 (7/4) de l'Américain Frances Tiafoe (ATP 16). Ce duel final, dans le désert californien, entre les deux derniers vainqueurs de l'US Open, était attendu en l'absence de Novak Djokovic, empêché d'entrer aux Etats-Unis car non vacciné. Et il s'annonce bien indécis, tant les deux joueurs affichent une forme resplendissante depuis plusieurs semaines. Medvedev, fort de 19 victoires consécutives, brigue un quatrième titre d'affilée après ceux glanés à Rotterdam, Doha et Dubaï en février. Après une saison 2022 en dedans, son niveau de jeu se rapproche de celui qui lui avait permis de triompher à Flushing Meadows en 2021. Alcaraz, qui lui a succédé au palmarès à New York, a dû se remettre d'une blessure à une cuisse contractée en janvier. Depuis il s'est imposé à Buenos Aires et n'a cédé qu'en finale dans la foulée à Rio De Janeiro contre le Britannique Cameron Norrie. Le Russe de 27 ans, 5e tête de série à Indian Wells est invaincu depuis 19 matchs. Il tentera de remporter un quatrième tournoi d'affilée après Rotterdam, Doha et Dubaï, dimanche. Medvedev compte 18 titres ATP et jouera sa 31e finale dimanche. (Belga)