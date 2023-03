Bangladesh: au moins 17 morts dans l'accident d'un bus

"Dix-sept personnes sont mortes dans l'accident. Les blessés ont été transférés dans des hôpitaux de la région", a dit à l'AFP Masud Alam, un chef de la police locale, l'incident ayant eu lieu dans le district de Shibchar, au sud du pays. La police soupçonne le conducteur d'avoir perdu le contrôle du véhicule à 08H00 (03H00, heure de Bruxelles) et d'avoir défoncé un garde-corps d'une autoroute construite récemment, faisant tomber le bus dix mètres plus bas. Les accidents de la route sont fréquents au Bangladesh, en raison du mauvais entretien des véhicules et des routes mais aussi du manque de formation des conducteurs. (Belga)