Championnat d'Europe de rugby - La Belgique bat la Pologne 18-17 et termine 7e

La partie débuta tambour battant. On ne jouait que depuis 41 secondes quand Dazzy Cornez partait à l'essai que Florian Remue ne transforma pas (5-0). Les Polonais réagissaient passaient devant à la marque (5-7) après un essai transformé. S'ensuivit un duel assez haché par les fautes obligeant l'arbitre roumain M. Serban à intervenir souvent. Une pénalité du Toulousain Remue (10e) replaça les Belges aux commandes (8-7). La Pologne en réussit une sur deux (8-10) à la 24e avant qu'une pénalité de Remue permette aux Diables Noirs de mener 11-10 à la 28e. En seconde période, le combat des lignes d'avants se poursuivit mais aucune ne trouva la faille jusqu'à la 62e et une percée de Remue qui filait derrière la ligne et transformait dans la foulée son essai (18-10). Les Polonais inscrivaient aussi un essai transformé à la 76e (18-17) de quoi rendre les dernières minutes indécises d'autant que les Belges ont terminé le match à quatorze. Mais plus rien ne fut marqué. Les Diables Noirs s'étaient inclinés en Pologne (21-15) en phase de groupe le 18 février à Gdynia. Une défaite synonyme de 4e place du groupe B. Ils avaient perdu leur premier match de classement 31-19 contre les Pays-Bas le 4 mars à Amsterdam les obligeant à disputer cette rencontre pour éviter la dernière place. Le REC a adopté une nouvelle formule cette saison, aucune équipe n'est reléguée à l'issue de cette saison. (Belga)