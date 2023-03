Coupe du monde de ski alpin - Un 88e succès pour l'Américaine Mikaela Shiffrin victorieuse du géant de Soldeu

L'Américaine conforte ainsi le record absolu de succès en Coupe du monde qu'elle a pris cette année au Suédois Ingemar Stenmark (86). Elle bat aussi le record de victoires en slalom géant (21) dépassant la Suissesse Vreni Schneider (20). Partie avec le dossard N.1, Mikaela Shiffrin avait déjà réussi le meilleur temps de la première manche pour clôturer la seconde avec 6/100es d'avance sur la Norvégienne Thea Louise Stjernesund, 2e, pour son premier podium en Coupe du monde, et 20/100es d'avance sur la Canadienne Valérie Grenier, 3e pour la deuxième fois sur la boîte en Coupe du monde. L'Américaine, 28 ans, déjà assurée du gain de son 5e gros globe de la Coupe du monde, finit la saison avec les petits globes en slalom et en slalom géant, son 2e après 2019. Trois favorites étaient parties au tapis lors de la première manche: la Slovaque Petra Vlhova, victorieuse samedi du slalom, la championne olympique suédoise Sara Hector et la vice-championne du monde italienne Federica Brignone. Grâce à ce 14 succès cette saison, Shiffrin en profite pour totaliser 2206 points au classement général de la Coupe du monde. Elle est l'une de deux skieuses à avoir dépassé les 2000 points en une saison. La Slovène Tina Maze avait totalisé 2414 points en 2013 et Shiffrin, déjà, 2204 en 2019. Ce géant de Soldeu marquait aussi la dernière course de la Française Tessa Worley, 33 ans, 16 victoires en Coupe du monde, 36 podiums, tous en géant, deux Globes (2017 et 2022) et deux titres de championne du monde en slalom géant (2013 et 2017). (Belga)