Credit Suisse sera nationalisée en cas d'échec du deal avec UBS, selon Bloomberg

UBS a entamé des discussions avec Credit Suisse ce week-end au sujet d'un rachat total ou partiel. Avec cette fusion, les autorités suisses veulent restaurer la confiance dans le secteur bancaire. Selon le journal économique britannique Financial Times, UBS a offert de racheter Credit Suisse pour un montant jusqu'à un milliard de dollars et le deal pourrait être bouclé d'ici dimanche soir. Credit Suisse estime cependant que l'offre est beaucoup trop basse, ont indiqué plusieurs sources à l'agence Bloomberg. Le gouvernement suisse tente de trouver une solution, même si l'acquisition est complexe et doit se faire dans un court laps de temps. Selon le Financial Times, pour encourager l'opération, les autorités suisses prévoient de modifier des lois afin de pouvoir contourner un vote des actionnaires. (Belga)