F1 - GP d'Arabie saoudite - Pénalité de 10 secondes pour Fernando Alonso, George Russell monte sur le podium

Alonso avait déjà écopé d'une pénalité de cinq secondes en début de course pour avoir mal positionné sa monoplace sur la grille de départ. L'Espagnol avait alors purgé sa pénalité en rentrant aux stands mais un des mécaniciens a touché la voiture trop tôt et Alonso a donc écopé d'une nouvelle pénalité de dix secondes après la course. Quatrième du Grand Prix, Russell en profite donc pour prendre la 3e place et monter sur le podium derrière les deux Red Bull du Mexicain Sergio Perez et du Néerlandais Max Verstappen. Au classement du championnat du monde, Alonso reste 3e mais totalise désormais 27 points, six de plus que Russell, 4e. (Belga)