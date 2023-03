F1 - GP d'Arabie saoudite - Sergio Perez remporte le Grand Prix d'Arabie saoudite devant Max Verstappen, parti 15e

Parti en pole position, Sergio Perez a dû céder la première place à Fernando Alonso dans le premier virage mais le Mexicain a repris les commandes de la course dans le 4e tour. La voiture de sécurité a ensuite dû sortir au 18e tour après l'abandon de Lance Stroll (Aston Martin) pour un problème technique, permettant à Max Verstappen, parti 15e à cause d'un problème moteur en qualifications, et au Monégasque Charles Leclerc, parti 12e à cause d'une pénalité de se rapprocher de la tête. Verstappen a ensuite repris son attaque et s'est emparé de la 2e place dans le 25e tour. Le double champion du monde en titre n'est cependant pas parvenu à remonter son équipier qui en profite pour remporter le 5e Grand Prix de sa carrière, le premier cette saison. Déjà sur le podium à Bahreïn il y a deux semaines, Fernando Alonso a une nouvelle fois pris la 3e place devant les deux Mercedes des Britanniques George Russell et Lewis Hamilton. Les deux Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz et de Charles Leclerc se sont classées respectivement 6e et 7e. Au classement du championnat du monde, Verstappen conserve la tête avec 44 points, un de plus que Perez, 2e. Fernando Alonso reste lui 3e avec 30 points. La 3e manche du championnat du monde de Formule 1 est prévue le dimanche 2 avril avec le Grand Prix d'Australie. (Belga)