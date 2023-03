IMSA - Laurens Vanthoor remporte les 12 Heures de Sebring en GTD Pro

Plus d'un mois après des 24 Heures de Daytona très compliquées pour les Porsche 911 GT3 R engagées, les choses se sont bien mieux déroulées ce week-end lors des 12 Heures de Sebring, deuxième manche de l'IMSA, championnat d'endurance nord-américain. Au lendemain de sa sixième place au classement général aux 1000 miles de Sebring comptant pour le championnat du monde d'endurance (FIA WEC), Laurens Vanthoor a retrouvé le peloton du grand tourisme avec succès en s'imposant en catégorie GTD Pro aux côtés de l'Autrichien Klaus Bachler et du Français Patrick Pilet. Les chances d'un double succès belge étaient réelles mais le Geelois Jan Heylen (Porsche 911 GT3 R) a eu la malchance de voir son équipier américain Ryan Hardwick s'accrocher avec la Mercedes-AMG GT3 du Suisse Phillip Ellis alors qu'ils luttaient pour la première place en GTD, la deuxième catégorie GT. Ayant repris le volant à la 16e place, Jan Heylen et le troisième pilote, le Canadien Zach Robichon, sont parvenus à remonter à la 6e place finale. Enfin, troisième pilote belge engagée en GTD, Sarah Bovy et ses équipières n'ont jamais été dans le bon rythme avec leur Lamborghini Huracan et ont terminé à la 11e place. Au classement général, la Cadillac V-Series R de Pipo Derani/Alexander Sims/Jack Aitken (Bré/G-B/G-B) s'est imposée après avoir pris la tête à vingt minutes de la fin, profitant de l'accident entre les Porsche 963 du Français Mathieu Jaminet et du Brésilien Felipe Nasr et l'Acura ARX-06 du Portugais Filipe Albuquerque, qui étaient aux trois premières places. (Belga)