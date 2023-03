Jupiler Pro League - Charleroi vient s'imposer à l'Antwerp et remonte au 8e rang

Les finalistes de la Coupe de Belgique conservent la 3e place avec 60 points à 8 longueurs de Genk (68) et à une de l'Union (62) qui reçoit Malines à 18h30. Charleroi réalise la bonne opération au classement, passant de la 12e à la 8e place avec 41 points et un match de moins, celui contre Malines doit être rejoué. La première action fut à mettre au crédit du VAR hésita à accorder un penalty à la suite d'une main de Tchatchoua (11e). Il ne fut pas accordé. Charleroi respirait et encore mieux quand à la 15e, une très belle remontée collective de terrain était parfaitement ponctuée par une tête de Badji (0-1). L'Antwerp se heurta ensuite à un Sporting carolo organisé et regroupé qui n'offrait que peu d'espaces. Muya hérita toutefois d'une balle en or mais croisa trop sa frappe (34e). L'Antwerp connut un temps fort mais ne put le mettre à profit ses actions offensives souvent menaçantes. À la reprise, la pression anversoise augmenta mais l'absence de Vincent Janssen se faisait sentir en zone de conclusion. Coup sur coup Kerk et Muya manquèrent la cible (50e). L'exclusion après deux avertissements en huit minutes de Marcq (60e) compliqua la tâche de Charleroi. Kerk galvauda encore un ballon d'égalisation (69e). Au fil des minutes, les joueurs de Mark van Bommel s'énervèrent ce qui permit aux Zèbres de gérer la fin de rencontre devant un Koffi très attentif. (Belga)