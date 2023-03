Jupiler Pro League - La Gantoise bat Eupen et s'installe dans le top 4

Le premier but est tombé en fin de première période. Servi par Gif Orban, la nouvelle pépite gantoise, Hugo Cuypers trompait Lennart Moser (45e+1) peu avant le retour au vestiaire. En seconde période, un but contre son camp de Jason Davidson permettait aux Buffalos de faire le break (77e), alors que Joseph Okumu mettait définitivement les Gantois à l'abri en plantant le 3e but de la soirée à la 85e minute. A quatre journées de la fin de la phase classique du championnat, La Gantoise, qui s'est qualifiée jeudi pour les quarts de finale de la Conference League, se hisse dans le top 4, synonyme de qualification pour les Champions' Play-offs, au détriment du FC Bruges, battu 1-0 à Courtrai samedi. Les Blauw en zwart glissent en 5e position avec 49 points. En bas de classement, Eupen recule en 15e position avec 27 points et ne possède plus que trois points d'avance sur la zone rouge. Ostende et Zulte Waregem suivent avec 24 unités, Seraing étant lanterne rouge avec 19 points. (Belga)