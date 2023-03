Jupiler Pro League - L'Union Saint-Gilloise s'impose contre Malines et revient à trois points de Genk

La rencontre a démarré sur les chapeaux de roues et les Malinois ont été les premiers à faire mouche. Sur un contre rondement mené, Alessio Da Cruz a isolé Julien Ngoy qui a remporté son duel avec Anthony Moris (4e, 0-1). L'Union n'a pas tardé à réagir et la réponse est venue des pieds de Loïc Lapoussin. Célébré avant le match pour avoir passé le cap des 100 matches avec l'USG, le Malgache a envoyé une frappe surpuissante dans la lucarne de Yannick Thoelen (10e, 1-1). Le rythme de la rencontre a ensuite baissé et les occasions se sont faites plus rares jusqu'au repos. Après la pause, l'Union a passé la vitesse supérieure et a obtenu un penalty transformé par Teddy Teuma après une faute de Birger Verstraete sur Senne Lynen (56e, 2-1). Les Bruxellois se sont ensuite passés à deux doigts du break mais la frappe de Bart Nieuwkoop a heurté le poteau (58e). Les troupes de Karel Geraerts ont finalement géré leur avance pour finalement s'imposer 2-1 et faire la bonne affaire au classement. Avec 65 points, l'Union revient à 3 points de Genk, accroché au Cercle Bruges vendredi, en tête du classement. Les Saint-Gillois prennent aussi 5 points d'avance sur l'Antwerp, battu par Charleroi plus tôt dimanche. (Belga)