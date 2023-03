LIV Golf - Thomas Pieters passe de la 14e à la 27e place après le 2e tour de l'Open de Tucson

Avec un deuxième parcours bouclé en 71 coups dans le par avec quatre birdies pour quatre bogeys, l'Anversois, 31 ans, totalise 140 coups pour se situer à neuf coups du leader, l'Australien Marc Leishman. Dans le classement par équipes, où trois des quatre meilleurs résultats sont pris en compte, Thomas Pieters avec RangeCoats est 8e. Le Belge, qui a rendu la moins carte samedi, joue avec les Américains Bubba Watson (66), Talor Gooch (69) et Harold Varner III (70). Ce circuit professionnel dissident de golf sur invitation compte 14 tournois dans 7 pays. Huit se joueront aux États-Unis. La saison s'achèvera à Djeddah en Arabie saoudite le 5 novembre. La dotation totale est de 405 millions de dollars. Le vainqueur de ce tournoi d'ouverture au Mexique empochera 4 millions de dollars. Le 48e classé repartira encore avec un chèque de 120.000 dollars. L'équipe victorieuse se partage elle 3 millions de dollars. Apparu l'an dernier, le LIV Golf, dirigé par l'ancien champion australien Greg Norman et soutenu par le fond d'investissements public saoudien (PIF), avait provoqué un véritable séisme au plus haut niveau du golf international. De nombreux grands joueurs comme Sergio Garcia, Patrick Reed, Cameron Smith, Bryson DeChambeau et Dustin Johnson avaient quitté le PGA Tour en faveur de la très rémunératrice compétition concurrente. (Belga)