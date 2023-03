"Tom et Bart, prenez rendez-vous", demande le président de la Zangfeest

Cette manifestation consacrée au chant flamand est organisée depuis 1933 à Anvers. Elle est le lieu de rendez-vous de nombreux nationalistes flamands qui entonnent ensemble des chants traditionnels, assistent à diverses exhibitions et écoutent le discours aux tonalités politiques du président de l'association organisatrice. Le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA), était présent ainsi que plusieurs personnalités du Vlaams Belang (VB). M. Fierens a visé le scrutin de 2024 et, comme d'autres figures du Mouvement flamand, a appelé la N-VA et le Vlaams Belang à s'unir pour scinder le pays et proclamer une Flandre indépendante. "Le Mouvement flamand a fait preuve de beaucoup de patience. Réalisez vos déclarations de principe. Oubliez ce qui vous divise, coopérez, travaillez ensemble à la scission de ce pays. Après, quand cela aura eu lieu, chacun pourra reprendre sa route", a-t-il expliqué. A ses yeux, un "Poupehan" (village en Ardenne où dans les années 1980 des leaders de la démocratie chrétienne flamande ont tracé l'avenir de la Belgique) nationaliste s'impose, auxquels participeraient les personnalités flamingantes du nord du pays. L'appel a été entendu par le président du VB, Tom Van Grieken, qui s'est dit prêt à saisir la main tendue. Selon lui, l'appel s'adresse davantage à la N-VA et à son président Bart De Wever. "Nous sommes toujours prêts à coopérer. La base de la N-VA le souhaite aussi", a-t-il affirmé dans une réaction adressée à l'Agence Belga. (Belga)