WRC - Rallye du Mexique - Sébastien Ogier remporte son 7e rallye du Mexique, Thierry Neuville 2e

Avec sept succès, Ogier détient désormais seul le record de victoires au rallye du Mexique, de retour au calendrier pour la première fois depuis 2020. Un record qu'il partageait jusque-là avec son compatriote Sébastien Loeb, vainqueur à six reprises au Mexique. Vainqueur de deux spéciales (ES20 et ES22) dimanche après en avoir enlevé quatre samedi, Thierry Neuville a pris la 2e place de la Power Stage à 2.1 d'Ogier. Le Français enlève le rallye avec 27.5 d'avance sur Neuville, qui s'empare de la 2e place pour 40/100e de seconde, l'écart le séparant d'Elfyn Evans (Toyota), 3e à 27.9. Champion en titre, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) a pris la 4e place à 1:55.3 devant l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai), 5e à 2:58.8. Au classement du championnat, Ogier est en tête avec 56 points, devant Neuville, 2e avec 53 points, et Rovanperä, 3e avec 52 unités. L'Estonien Ott Tänak (Ford), 47 points, et Evans (44) complètent le top 5. La 4e manche du championnat aura lieu du 20 au 23 avril en Croatie. (Belga)