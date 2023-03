Affaire Sanda Dia - L'arrêt de la cour d'appel d'Anvers attendu le 26 mai

La défense n'a pas jugé utile de répliquer. "Nous sommes collectivement d'avis que tout a été dit. Nous estimons qu'il relève désormais de la cour d'examiner l'affaire et de prendre le temps nécessaire pour rendre une décision juste", a indiqué Me Jan De Man, au nom de la défense. Parmi les prévenus - à qui revient le dernier mot - quatre membres du cercle Reuzegom ont saisi l'occasion pour s'adresser à la famille de Sanda Dia, dont les mots les auraient "profondément touchés". Ils leur ont à nouveau présenté leurs excuses "les plus sincères". Les autres prévenus n'ont rien ajouté. La cour a ensuite mis l'affaire en délibéré. Dix-huit membres du cercle estudiantin Reuzegom de la KULeuven sont prévenus dans cette affaire. Ils sont poursuivis pour la mort de Sanda Dia à la suite d'une activité de baptême en 2018. En première instance, la présidente du tribunal correctionnel de Hasselt s'était déclarée uniquement compétente pour juger les faits survenus lors du baptême, le 5 décembre 2018 à Vorselaar, et non l'ensemble des événements survenus avant, qui se sont déroulés à Louvain et ont, selon la famille de la victime, joué un rôle dans le décès de l'étudiant. Cette dernière et le ministère public ont interjeté appel de cette décision et le procès a été suspendu. La cour d'appel d'Anvers doit désormais statuer si le tribunal de Hasselt est compétent pour l'ensemble des faits, dont la réunion préparatoire et les événements des 4 et 5 décembre 2018 à Louvain. Son arrêt est attendu pour le 26 mai à 11h00. (Belga)