Assises Luxembourg - Fabrice Duchesne toujours absent à son procès, le parquet demande son retour en prison

Alors que l'audience de lundi s'est longuement attardée sur la personnalité de la victime, l'un des avocats des parties civiles a tenu à rappeler que ce n'était pas le procès d'Antoine Marchal. "C'est par contre le procès de Fabrice Duchesne. Et je voudrais savoir s'il va s'intéresser à son procès. Je trouve sa désinvolture scandaleuse ! Cela fait quatre jours sur six qu'il est absent", a déploré Me Philippe Zevenne. Fabrice Duschesne ne s'est plus présenté à l'audience depuis son interrogatoire le 14 mars dernier. L'accusé a présenté des certificats médicaux pour ses absences de jeudi et vendredi. "Mon client m'a contacté ce matin pour que dire qu'il a rencontré un problème qui fait qu'il n'a pas pu prendre son bus", a fait savoir Luc Balaes, l'avocat de Fabrice Duchesne. "Je voudrais insister sur son côté isolé. Il ne s'agit pas de mépris vis-à-vis de la Cour. C'est quelqu'un à la santé physique et psychologique fragile." Le parquet a demandé qu'il réintègre la prison. "Notre patience à tous a des limites", a souligné l'avocate générale Murielle Seret. "Je vais demander aux policiers d'aller le chercher chez lui. Une requête a été introduite auprès de la chambre des mises en accusation." (Belga)