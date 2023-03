ATP Miami - Alexander Blockx sorti au 1er tour des qualifications, Bergs face à un qualifié en entrée

Le jeune Belge de 17 ans, 943e au classement ATP, a pourtant pris le premier set au Japonais Yosuke Watanuki (ATP 123), 24 ans, mais a concédé les deux suivants pour être battu au bout de 1 heure et 46 minutes de jeu: 3-6, 6-3 et 6-0. Alexander Blockx espérait pouvoir rejoindre Zizou Bergs, 23 ans, 135e mondial, seul Belge dans le tableau final de ce rendez-vous du niveau juste en-dessous des Grands Chelems. Bénéficiaire d'une invitation, Zizou Bergs a hérité précisément d'un joueur issu des qualifications au premier tour. En cas de victoire, le Limbourgeois sera opposé au Polonais Hubert Hurkacz, 28 ans, 9e mondial, exempté du premier tour de par son statut de tête de série N.8. La première tête de série de ce rendez-vous à Miami est le jeune Espagnol Carlos Alcaraz, 19 ans, qui a profité de sa victoire dimanche à Indian Wells pour retrouver sa place de numéro 1 mondial détrônant Novak Djokovic. Le Serbe a été contraint au forfait pour les deux rendez-vous Masters 1000 d'Indian Wells et Miami en raison du refus des autorités américaines de le laisser entrer sur le territoire des Etats-Unis, car non vacciné contre le covid-19. (Belga)