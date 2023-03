Classement WTA - Elise Mertens glisse à la 39e place, Iga Swiatek toujours installée en tête

Mertens a été éliminée au premier tour du tournoi WTA 1000 d'Indian Wells face à la Chinoise Xinyu Wang. En Californie, la N.1 belge a aussi atteint les quarts de finale en double, où elle a grimpé à la 10e place mondiale. La Limbourgeoise va participer cette semaine au tournoi de WTA 1000 de Miami Parmi les autres Belges, Maryna Zanevska occupe toujours la 78e place après son élimination au 1er tour à Indian Wells et Ysaline Bonaventure, battue aiussi au premier tour en Californie, passe elle de la 84e à la 85e place. Alison Van Uytvanck glisse de la 85e à la 97e place et Greet Minnen gagne 16 place se retrouve 167e. La tête du classement mondial est toujours occupée par Iga Swiatek devant la Bélarusse Aryna Sabalenka et l'Américaine Jessica Pegula. La Française Caroline Garcia passe elle de la 5e à la 4e place au détriment de la Tunisienne Ons Jabeur. Lauréate d'Indian Wells, la Kazakhe Elena Rybakina fait elle la plus progression dans le top 10, passant de la 10e à la 7e place. (Belga)