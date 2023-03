Courtoisie au volant: l'AWSR rappelle les règles dans les ronds-points

Concernant la bande de circulation, l'AWSR rappelle que le conducteur a la possibilité de choisir en fonction de l'endroit où il doit sortir. Pour quitter le rond-point, il est en revanche obligatoire de se trouver sur la bande extérieure. Les conducteurs qui circulent dans le rond-point ont la priorité sur ceux qui veulent y entrer. Les usagers sur la bande extérieure (droite) ont priorité sur ceux qui circulent sur la bande intérieure (gauche), souligne l'agence. Un conducteur qui entend se déporter sur la bande extérieure pour pouvoir quitter le rond-point doit donc céder la priorité à ceux qui y circulent déjà. "Cette situation courante génère de nombreux conflits au quotidien. Pour l'éviter, l'AWSR recommande aux usagers de refaire un tour du rond-point si nécessaire", pointe l'agence. Pour entrer dans un rond-point, il n'est pas nécessaire d'utiliser le clignotant droit, mais le recours aux indicateurs est "obligatoire et essentiel" pour changer de bande ou sortir du rond-point. "Une bonne partie de ces accidents et situations conflictuelles pourraient être évités si tous les usagers connaissaient et appliquaient les règles en vigueur et s'ils faisaient davantage preuve de courtoisie les uns envers les autres", encourage l'AWSR lundi. (Belga)