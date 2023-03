F1 - Lewis Hamilton à propos de la Red Bull : "Jamais vu une voiture aussi rapide"

"Je n'ai jamais vu une voiture aussi rapide", a déclaré le pilote britannique de Mercedes, qui a terminé cinquième à Djeddah. "Mercedes était aussi rapide dans ses bonnes années, mais pas autant que cette Red Bull. La différence avec les autres voitures est très grande", a déclaré le pilote de 38 ans, qui a remporté six championnats du monde avec Mercedes entre 2014 et 2020. Hamilton en a fait lui-même l'expérience sur le circuit de Jeddah, où Verstappen est parti de la 15e place et s'était déjà hissé au deuxième rang à la moitié de la course. Il a également dépassé facilement Hamilton. "Il est passé très fort. Je n'ai même plus pris la peine de le retenir, la différence de vitesse était énorme", a reconnu le vainqueur de 103 Grands Prix. Le patron de l'écurie Mercedes, Toto Wolff, a reconnu que son équipe avait commis de grosses erreurs au cours de l'hiver dans la conception de la voiture de la saison 2023. Il a déclaré après la course dimanche que l'équipe travaillait désormais d'arrache-pied pour construire une meilleure version qui pourrait rivaliser avec la Red Bull. En ce qui concerne Hamilton, cette meilleure voiture n'arrivera jamais assez tôt. "Je ne ressens aucun lien avec cette voiture. Je me prépare du mieux que je peux et je donne tout, mais je ne sens pas ce qu'il y a en dessous de moi. C'est terrible". (Belga)