Huit personnes évacuées d'un appartement en feu sur le boulevard Lemonnier à Bruxelles

Les secours ont été appelés vers 20h50 pour un incendie dans un immeuble de cinq étages. A leur arrivée, le feu faisait rage dans la cage d'escalier entre le sous-sol et le rez-de-chaussée. "Beaucoup d'objets étaient en feu, notamment des matelas et des vélos", a déclaré le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. "Cela a formé une épaisse fumée noire, qui s'est répandue dans la cage d'escalier. L'immeuble était équipé de détecteurs de fumée, qui ont fonctionné correctement, et les résidents ont eu le bon réflexe de ne pas vouloir quitter l'immeuble par la cage d'escalier. Ils ont fermé leurs portes et ont fait connaître leur présence par la façade de l'immeuble". Les pompiers ont pu évacuer sept personnes par leurs fenêtres et une dernière par la cage d'escalier, à l'aide d'un masque à air. Un poste médical avancé a été mis en place dans un magasin voisin, où les huit personnes ont été examinées. Trois d'entre elles, légèrement intoxiquées par la fumée, ont été transportées à l'hôpital. "Les appartements sont restés habitables et pourront être réintégrés après ventilation", a ajouté le M. Derieuw. (Belga)