Invasion de l'Ukraine - Le patron de Wagner dit que ses hommes contrôlent "environ 70%" de Bakhmout en Ukraine

"À l'heure actuelle, les unités de Wagner contrôlent environ 70% de Bakhmout et continuent l'offensive pour sa libération complète", a-t-il assuré dans une lettre adressée au ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, et publiée par son service de presse sur Telegram. Ces déclarations étaient invérifiables de source indépendante. Evguéni Prigojine a aussi dit s'attendre à une contre-offensive des forces ukrainiennes pour la fin mars-début avril, destinée selon lui à "couper les unités de Wagner des forces principales de l'armée russe." Il a demandé à Sergueï Choïgou de "prendre des mesures" pour empêcher cette situation de se produire. Evguéni Prigojine est en conflit ouvert avec la hiérarchie militaire russe, qu'il accuse de ne pas livrer sciemment suffisamment de munitions à ses hommes et s'en est pris publiquement à Sergueï Choïgou à plusieurs reprises. Ville de quelque 70.000 habitants avant la guerre, Bakhmout est devenue, du fait de la longueur de la bataille et des lourdes pertes engrangées par les deux camps, le symbole de la lutte entre Russes et Ukrainiens pour le contrôle de la région industrielle du Donbass. Les troupes russes ont progressé ces dernières semaines au nord et au sud de la ville, coupant plusieurs routes d'approvisionnement ukrainiennes et s'emparant de la partie orientale de la ville. Malgré la menace d'un encerclement et l'importance stratégique contestée de la ville, les responsables ukrainiens ont confirmé leur intention de continuer à la défendre aussi longtemps que possible. (Belga)