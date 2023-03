Invasion de l'Ukraine - Xi à Moscou: l'Ukraine insiste sur un retrait des troupes russes de son territoire

"Formule pour le succès de la réalisation du 'Plan de paix' chinois. La première et principale clause est la reddition ou le retrait des forces d'occupation russes du territoire ukrainien" afin de "restaurer la souveraineté" et "l'intégrité territoriale" de l'Ukraine, a déclaré sur Twitter le secrétaire du Conseil de sécurité, Oleksiï Danilov. La Chine essaye de se poser en possible médiateur dans le conflit en Ukraine. Fin février, Pékin a publié un document en 12 points appelant notamment Moscou et Kiev à "stopper les hostilités" et à tenir des pourparlers de paix. Mais, contrairement à ce que réclame l'Ukraine et les Occidentaux, elle n'évoque pas de retrait des troupes russes du territoire ukrainien, proposant en revanche de mettre fin aux sanctions "unilatérales" contre la Russie. Kiev regarde donc avec une certaine anxiété l'arrivée lundi de Xi Jinping à Moscou, d'autant plus qu'elle redoute que Pékin, allié stratégique russe, puisse à terme décider de livrer des armes à la Russie, et peser ainsi sur l'issue de la guerre. (Belga)