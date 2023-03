Jupiler Pro League - Anderlecht perd Yari Verschaeren jusqu'au début de l'année 2024

Verschaeren, 21 ans, s'est blessé au bout de huit minutes de jeu lors de la victoire 0-2 d'Anderlecht sur le terrain d'Oud-Heverlee Louvain dimanche. Voulant éviter un tacle, le milieu anderlechtois s'est mal réceptionné sur son genou gauche et a immédiatement demandé son remplacement. Les examens passés lundi ont révélé une lésion du ligament croisé antérieur qui l'écartera des terrains jusqu'au début de l'année 2024. "Yari a été l'un de nos meilleurs joueurs cette saison et a joué un rôle crucial dans l'évolution positive que l'équipe a connue ces derniers mois", a déclaré l'entraîneur anderlechtois Brian Riemer, cité dans le communiqué. "Sa blessure est une grande perte pour l'équipe. Nous compatissons avec Yari, qui ne sera pas avec nous pour les prochains mois. Il est un membre important de la famille d'Anderlecht. Une chose est sûre : nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que Yari retrouve son meilleur niveau en 2024." Pur produit du centre de formation du RSCA, où il a fait ses débuts professionnels en novembre 2018, le N.10 anderlechtois était un des hommes en forme du club bruxellois ces dernières semaines. Cette saison, il a joué 42 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant 4 buts et délivrant 4 assists. Membre de l'équipe nationale espoirs, Verschaeren devra aussi faire une croix sur l'Euro U21 prévu cet été en Géorgie et en Roumanie. (Belga)