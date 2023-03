Jupiler Pro League - Le Club et le Cercle de Bruges pourront rester au stade Jan Breydel le temps nécessaire

Le deux clubs de l'élite du football belge cohabitent depuis de nombreuses années dans la même enceinte, propriété communale. Ils pourront continuer à le faire, autant que nécessaire, a annoncé lundi l'échevin des sports de la Ville de Bruges, Franky Demon (CD&V). "L'accord pour l'utilisation du stade Jan Breydel prendra fin au moment de la livraison du nouveau stade et de l'occupation effective de ce stade par le Club de Bruges et éventuellement par le Cercle de Bruges, si le Cercle ne dispose pas encore de son propre stade", a commenté Franky Demon qui avoue cependant que le stade n'est plus dans un très bon état. "La dernière inspection complète date de 2021. Une nouvelle inspection est prévue prochainement", a ajouté l'échevin brugeois des sports. "Il est difficile de dire pendant combien de temps l'on pourra encore jouer au football au stade Jan Breydel. Cela dépend de nombreux facteurs. Les exigences du football européen sont par exemple chaque année de plus en plus strictes. C'est certainement un sujet de préoccupation pour l'avenir. Mais il est clair que la sécurité prime et pour l'heure il n'y a pas de problèmes structurels dans ce domaine". Cet accord a été rendu nécessaire par la décision, début février, du Conseil des litiges relatifs aux permis qui a annulé le permis d'urbanisme accordé au Club Bruges pour la construction d'un nouveau stade à cause du manque d'emplacements de stationnement et du plan de mobilité. Ces éléments ne respectaient pas le règlement d'urbanisme de la ville qui requiert un parking adapté, selon l'organe. (Belga)