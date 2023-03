Koweït: Kuwait Oil Company annonce l'"état d'urgence" après une fuite de pétrole

"L'état d'urgence a été décrété en raison d'une fuite de pétrole dans l'ouest du pays", a annoncé la Kuwait Oil Company dans un communiqué. La fuite a eu lieu dans une région non habitée, sans faire de blessés, et "la production n'a pas été affectée", a affirmé à l'AFP le porte-parole de la compagnie, Qusai Alamer, sans préciser le lieu exact de l'incident. "Aucune émanation toxique n'a été signalée sur le site", a-t-il ajouté, en indiquant que des équipes avaient été envoyées sur place pour déterminer l'origine de la fuite et la contenir. Le journal koweïtien Al Rai a publié sur Twitter une vidéo dans laquelle on voit d'importantes quantités de pétrole jaillir d'un tuyau sur un terrain aride. Le Koweït est l'un des principaux producteurs de brut au monde. Près de 90% de ses revenus proviennent du pétrole. Membre clé de l'Organisation des pays exportateur de pétrole (OPEP), il produit actuellement environ 2,7 millions de barils par jour. (Belga)