La fédération française de tennis visée pour détournement de biens publics et corruption

"A ce stade, la FFT n'a été destinataire d'aucune plainte, d'aucune information officielle, ni même d'aucune remontée d'accusations en interne de ce type", a réagi l'avocate de la fédération Me Jacqueline Laffont-Haïk. "Ils sont en attente d'avoir plus d'éléments, ces sujets étant pris très au sérieux par l'équipe dirigeante de la fédération", a-t-elle ajouté. La plainte, déposée par plusieurs cadres de la fédération, est à l'analyse, a précisé le PNF sans donner plus de détails, notamment sur la période visée par cette plainte. La FFT a eu pour directrice générale de mars 2021 à mai 2022 l'actuelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Cette plainte intervient quelques semaines après la publication dans les médias d'une enquête mettant en cause les méthodes de management et la gestion financière de la fédération depuis l'élection à sa présidence début 2021 de Gilles Moretton. (Belga)