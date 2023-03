La réglementation sur la publicité autour des monnaies virtuelles en vigueur dès le 17 mai

Trois lignes de force s'en dégagent: les publicités doivent être correctes et non trompeuses; chaque publicité doit comporter des mentions obligatoires attirant l'attention sur les risques; les campagnes de masse doivent être préalablement notifiées à la FSMA. "Les monnaies virtuelles constituent un phénomène de mode qui recèle des risques considérables. Elles ne disposent pas encore d'un cadre légal, sont dépourvues de sous-jacent lié au monde réel, subissent souvent des variations brutales de valeur, sont vulnérables à la fraude et sont exposées à des risques particuliers sur le plan technique et informatique", situe le gendarme du secteur financier. Désormais, le règlement prévoit qu'une publicité ne peut pas mettre l'accent sur les "avantages potentiels de la monnaie virtuelle sans donner également une indication correcte des risques, limites ou conditions applicables à cette monnaie". Chaque message publicitaire devra être accompagné de ce bref avertissement: "Monnaie virtuelle, risques réels. En crypto seul le risque est garanti." D'après un sondage effectué l'automne dernier par la FSMA, plus d'un tiers des jeunes investisseurs (16-29 ans) se lancent dans les cryptomonnaies. Les montants échangés en monnaies virtuelles sont moins élevés que dans les investissements classiques. Plus de 60% des personnes traitant des cryptos ont acheté pour moins de 2.500 euros; dans 31% des cas, ce montant ne dépassait même pas 500 euros. (Belga)