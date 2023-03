Le budget 2023 de la ville de Liège s'oriente vers un boni

Le budget de la Ville pour cette année, de l'ordre de 670 millions d'euros à l'exercice propre, affiche un boni de 3,8 millions d'euros - et un boni global de 6,8 millions. Ce résultat a pu être atteint grâce à l'apport du plan Oxygène de la Région wallonne de 394 millions d'euros sur cinq ans (98,5 millions pour 2023). Au-delà des dramatiques inondations de juillet 2021 ou encore des hausses importantes du coût des énergies qui touchent tous les pouvoirs locaux, les cotisations de responsabilisation (pensions) continuent de peser lourdement sur les finances de la Ville de Liège. Pour 2023, celles-ci s'élèvent à 47,1 millions d'euros. Pour la zone de police et le CPAS de Liège, à travers les dépenses de transferts inscrites au budget 2023 de la Ville, ces cotisations de responsabilisation se chiffrent à 16,5 millions d'euros, a précisé Mme Defraigne (MR) au cours d'une conférence de presse. "Le sous-financement du fédéral pèse sur les communes", a également souligné l'échevine liégeoise, en insistant sur le fait "qu'aucune taxe n'a été augmentée et il n'y a eu aucun licenciement" au sein du personnel communal. "On a travaillé sur les départs naturels, tout en ayant la volonté de réembaucher dans certains secteurs et départements", a-t-elle souligné. (Belga)