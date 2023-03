Le CD&V veut la fin des promotions "un produit acheté, un produit offert"

La proposition de loi Leen Dierick (CD&V) vise à interdire 'les promotions excessives pour des produits frais", tels que les fruits, les légumes ou la viande. Les promotions promettant un produit offert pour un produit similaire serait bannie, mais une action de 2 produits +1 gratuit, donc le troisième produit offert, serait encore accepté. Leen Dierick estime que ces promotions sont offertes au détriment des agriculteurs, dont le labeur n'est pas respecté et dont les marges se voient encore réduites. Les organisations d'agriculteurs et celle représentant les indépendants en Flandre, Unizo, soutiennent la proposition de loi. La fédération du commerce Comeos est en revanche moins enthousiaste, craignant que la facture du consommateur soit plus salée. L'association pointe que ces promotions sont aussi en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire. (Belga)