LIV Tour Golf - Thomas Pieters termine à la 33e place au Tuscon Open, victoire du Néo-Zélandais Danny Lee

Lors du troisième et dernier tour, Pieters a rendu une carte de 73 coups avec quatre birdies, quatre bogeys et un double bogey pour terminer à la 33e place du classement général avec un total de 213 coups. L'Anversois, 31 ans, termine à neuf coups du vainqueur, le Néo-Zélandais Danny Lee qui s'imposé lors d'un playoff contre le Mexicain Carlos Ortiz, l'Américain Brendan Steele et le Sud-Africain Louis Oosthuizen. (Belga)