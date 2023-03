L'otage américain Jeffery Woodke, enlevé en 2016 au Niger, est libre

Humanitaire chrétien qui venait en aide aux populations nomades avec une ONG à Abalak au Niger, Jeffery Woodke avait été enlevé le 14 octobre 2016 par des groupes djihadistes et conduit au Mali, selon des sources sécuritaires nigériennes. Selon le New York Times, les circonstances de sa libération restent floues. Le journal indique que les autorités américaines ont longtemps envisagé une opération militaire pour délivrer leur concitoyen. Toutefois, rien n'indique qu'elles sont passées à l'acte. En octobre 2017, des soldats américains étaient tombés dans un traquenard alors qu'ils recherchaient un terroriste suspecté d'être impliqué dans l'enlèvement de Jeffery Woodke. Ancien affilié d'Al-Qaïda, le dénommé Doundoun Cheffou avait prêté allégeance à l'État islamique. Cependant, le raid nocturne des forces armées destiné à le retrouver n'avait rien donné. Quelques heures plus tard, quatre membres de ce raid avaient été tués près du village de Tongo Tongo. (Belga)