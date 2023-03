Moto2 - Barry Baltus se dit "confiant" avant d'aborder sa 3e saison en Moto2 dimanche au Portugal

Le Grand Prix du Portugal le week-end prochain ouvre en effet la saison MotoGP. Dans l'anti-chambre de la catégorie reine, Barry Baltus poursuit son aventure au sein de l'équipe Fieten Olie Racing GP et sa moto sera dotée d'un nouveau châssis Kalex 2023. Barry Baltus a terminé 21e l'an dernier avec 30 points finissant dans le top 10 à deux reprises sur les neuf courses achevées pour 14 départs. Il espère faire mieux sortant confiant des deux périodes de tests à Jerez en Espagne et à Portimao où il a signé le 8e chrono de la dernière séance d'essais le week-end dernier. "Nous avons effectué une très bonne pré-saison avec cinq journées de roulage, dont deux à Jerez et trois à Portimao", a détaillé Barry Baltus dans un communiqué de son agence Zelos lundi. "J'ai de bonnes sensations avec la nouvelle moto. Je me sens très bien dans l'équipe. Nous avons pulvérisé mon record personnel à Portimao, ce qui est bon signe. Il faut maintenant continuer sur cette lancée et garder les pieds sur terre, car ce ne sont que des tests. Rien n'est fait, mais je suis confiant avant la première course de la saison", a ajouté le pilote namurois, 32e en 2021 avec 2 points en 14 courses disputées. La saison 2023 compte 21 Grands Prix à son programme avec Portimao dimanche pour le GP du Portugal suivi du GP d'Argentine le 2 avril la Termas de Rio Hondo. Suivra le GP des Etats-Unis à Austin le 16 avril, avant un retour en Europe le GP d'Espagne à Jerez le 1er mai. (Belga)