Pensions à la Chambre - Herman De Croo reverse plus de 210.000 euros à la questure de la Chambre

"Je souhaite vous informer de ma décision de principe de renoncer entièrement à l'indemnité qui m'a déjà été partiellement versée" a-t-il indiqué dans une lettre adressée à la présidente de la Chambre, Eliane Tillieux (PS), dont l'agence Belga a obtenu une copie. "C'est une indemnité brute, et je me fonde sur les montants que j'ai reçus de la Chambre. Ce 20 mars 2023, je verse le montant de 210.819,65 euros au compte numéro BE24 0011 9500 5038 au nom de la Chambre des Représentants-Questure. Ce montant et ceux également reçus par d'autres collègues présidents honoraires de la Chambre, a été communiqué par vos services aux membres du Bureau", a ajouté M. De Croo, le père de l'actuel Premier ministre . "Ayant été précédemment atteint par le cancer, je connais la lutte contre cette maladie, et c'était mon intention de verser ce montant à la Fondation contre le Cancer. Mais s'il apparait que j'ai reçu cette indemnité à tort, elle retourne évidemment à la Chambre. Je ne connais pas encore la décision de notre parlement, mais je ne veux pas attendre jusqu'au moment où la Chambre aura montré que cette indemnité aurait été versée à tort, à moi et à d'autres collègues", a ajouté celui qui fut, durant une longue carrière politique, échevin, bourgmestre, député, sénateur et ministre, puis président de la Chambre pour le PVV puis l'Open Vld. (Belga)