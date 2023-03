Rally van Mexico - Thierry Neuville: "Cette 2e place est une belle récompense pour l'équipe"

"J'ai pu me donner à fond tout au long du week-end et je suis très heureux de ce troisième podium en autant de rallyes", a déclaré Thierry Neuville. "Nous avons travaillé très dur tout le temps pour améliorer la voiture, ce qui a permis d'obtenir un comportement de plus en plus performant. Avec notre position de départ le vendredi, nous avons eu beaucoup de mal. A la fin de la journée, nous avions un écart de près de 40 secondes. Les choses se sont améliorées à partir du samedi et, petit à petit, nous avons réussi à gagner du temps sur Elfyn Evans. Il ne nous a pas facilité la tâche, nous avons dû aller au bout de nos limites. Après la longue spéciale d'Otates, j'étais encore un peu déçu. Mais je suis resté calme et j'ai vu une opportunité dans la Power stage. J'ai attaqué le plus fort possible, sans prendre de risques inutiles. La deuxième place est une belle récompense pour toute l'équipe", ajoute le pilote belge, qui a remporté six spéciales tout au long du weekend (quatre samedi et deux dimanche). Thierry Neuville pointe au 2e rang du championnat à 3 points du leader Sébastien Ogier (Toyota) avant la 4e manche du championnat qui aura lieu du 20 au 23 avril en Croatie. (Belga)