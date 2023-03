Réforme de la Justice en Israël - Face à la pression populaire, le gouvernement israélien ralentit sa réforme judiciaire

Ils ont déclaré que certains projets de loi relatifs à la réforme judiciaire ne seraient pas soumis au parlement avant le début de la session d'été, à la fin du mois d'avril. Néanmoins, ils ont ajouté qu'un projet de loi légèrement édulcoré sur la composition du comité de sélection des juges devrait être approuvé au début du mois d'avril. Selon les médias, le nouveau projet de réforme judiciaire donnerait toujours au gouvernement le pouvoir de sélectionner lui-même deux juges de la Cour suprême. Mais contrairement à la première proposition, les autres nominations devraient être approuvées par au moins un membre de l'opposition et un juge. Le gouvernement Netanyahu souhaite permettre au parlement d'annihiler les décisions de la Cour suprême à la majorité simple. Les politiciens auraient également davantage voix au chapitre dans la nomination des juges. De leur côté, les opposants considèrent que la séparation des pouvoirs est compromise et ils mettent en garde contre une dangereuse crise étatique. Cela fait plus de deux mois que les manifestations contre le projet de réforme se succèdent en Israël. (Belga)