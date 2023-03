Shtayyeh dénonce le "racisme" d'un ministre israélien niant l'existence des Palestiniens

"Il n'y a pas de Palestiniens car il n'y a pas de peuple palestinien", a déclaré M. Smotrich, figure de l'extrême droite israélienne, en citant les propos de Jacques Kupfer, militant sioniste franco-israélien, lors d'une cérémonie à sa mémoire à Paris, selon une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. "Après 2.000 ans d'exil, les prophéties de Jérémie, d'Ezéchiel et d'Isaïe prophètes de la Bible hébraïque, NDLR commencent à se réaliser et Dieu tout puissant rassemble son peuple : le peuple d'Israël retourne chez lui après 2.000 ans d'exil et d'errance", a déclaré M. Smotrich, qui avait provoqué récemment un tollé international en appelant à "anéantir" une localité palestinienne de Cisjordanie occupée après le meurtre de deux israéliens. "Il y a des Arabes autour qui n'aiment pas cela, alors que font-ils ? Ils inventent un peuple fictif et prétendent à des droits fictifs sur la terre d'Israël, seulement pour combattre le mouvement sioniste", a encore affirmé M. Smotrich. "C'est la vérité historique, c'est la vérité biblique ... et cette vérité, les Arabes en Israël doivent l'entendre de même que certains Juifs qui sont confus en Israël, cette vérité doit être entendue ici au palais de l'Elysée, et à la Maison Blanche à Washington, et tout le monde doit entendre cette vérité", a-t-il poursuivi. Ces propos selon lesquels "il n'y a pas de peuple palestinien et que celui-ci est une invention des cent dernières années est une preuve irréfutable du racisme de l'idéologie sioniste extrémiste ... du gouvernement israélien actuel", a déclaré M. Shtayyeh à l'ouverture du Conseil des ministres palestiniens, en condamnant des "propos incendiaires". (Belga)