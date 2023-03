Vente de l'Observatoire de Cointe: une dizaine de personnes ont fait part de leur intérêt

"La procédure de vente est lancée depuis le 15 février et la Région n'a strictement pas les moyens financiers de pouvoir intervenir de quelque manière que ce soit dans ce dossier sauf actuellement, à faire le nécessaire pour des travaux de maintenance indispensables", a rappelé le ministre Dolimont (MR), interrogé sur le sujet par les députés Veronica Cremasco (Ecolo) et Thierry Witsel (PS). La Région avait acheté le site de l'ancien Observatoire en 2021 pour y implanter la direction de l'Archéologie de Liège mais à la suite du constat du coût très élevé de la réhabilitation, le projet avait été abandonné. Jean-Luc Crucke, alors en charge de la gestion immobilière régionale, avait toutefois indiqué qu'il souhaitait conserver l'Observatoire dans le giron public; une position que n'a pas suivie son successeur, Adrien Dolimont. Aujourd'hui, les bâtiments qui composent ce site sont pour la plupart insalubres et l'accès n'y est plus autorisé. Seules la Société astronomique de Liège (SAL), la Direction des Fouilles et une conciergerie y sont encore présentes. Après différents travaux de sécurisation, dont le placement en urgence d'une toiture provisoire, le Comité d'acquisition, chargé par les autorités de la mise en vente de l'Observatoire, a récemment estimé sa valeur minimale à 950.000 euros. (Belga)