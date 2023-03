Biden classe comme espaces protégés deux gigantesques territoires du Nevada et du Texas

Le président américain a conféré ce statut protecteur au territoire d'Avi Kwa Ame au Nevada (ouest), qui est un lieu sacré pour les tribus amérindiennes locales, et à celui de Castner Range au Texas (sud), soit une surface totale de plus de 2.000 kilomètres carrés ou 200.000 hectares, a indiqué l'exécutif dans un communiqué. "Le monde entier nous envie nos merveilles naturelles. Elles ont toujours été et seront toujours un élément central de notre héritage commun, et une composante essentielle de notre identité nationale", a déclaré Joe Biden en annonçant ces décisions dans un discours à Washington. "Pendant ma première année de mandat, nous avons protégé plus de territoires et d'espaces aquatiques que n'importe quel président depuis John F. Kennedy", a-t-il rappelé. Le statut de "monument national" confère aux lieux ainsi désignés une protection contre tout nouveau projet de développement économique ou immobilier, en raison de leur intérêt naturel ou historique. Il est aussi synonyme de retombées touristiques. Joe Biden va également engager une réflexion sur la création d'un sanctuaire marin autour des "îles lointaines du Pacifique", un ensemble de sept îles et atolls abritant une riche faune et flore marines. La Maison Blanche a souligné par ailleurs que Joe Biden avait fait adopter "la plus ambitieuse loi climatique" de l'histoire américaine, pour soutenir en particulier la transition énergétique. Le président américain a été très critiqué récemment par les associations de défense de l'environnement pour avoir donné son feu vert à un projet contesté de forage pétrolier en Alaska, baptisé "Willow". (Belga)