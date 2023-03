Budesliga - Le Japonais Hasebe jouera avec l'Eintracht Francfort à 40 ans

Hasebe est arrivé à Francfort en 2014. Il dispose également d'un contrat au-delà de sa carrière de joueur avec l'Eintracht jusqu'en 2027. Hasebe a joué 279 matchs avec Francfort, remportant la Coupe d'Allemagne en 2018 et l'Europa League en 2022. Il a disputé 16 rencontres cette saison. "C'est spécial de faire partie de l'équipe d'un club aussi grand et à succès à l'âge de 40 ans. Je vais continuer à prendre des responsabilités, je veux être un modèle pour nos jeunes joueurs et montrer la voie", a déclaré Hasebe. "Francfort est devenu ma maison, l'Eintracht est mon club. C'est pourquoi je me réjouis déjà de faire partie de ce club après ma carrière". (Belga)