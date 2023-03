Challenger de Zadar - Kimmer Coppejans éliminé dès le premier tour en Croatie

L'Ostendais, 29 ans, 225ee mondial, s'est en effet incliné contre Salvatore Caruso, 30 ans, 324e mondial, lucky-loser des qualifications 3-6, 7-6 (7/4) et 6-1 après 2 heures et 16 minutes de jeu. Kimmer Coppejans était le seul Belge engagé dans ce Challenger sur terre battue doté de 73.000 dollars. Sur les 8 tournois joués par l'Ostendais depuis de l'année, dont six Challengers, il a été éliminé au premier tour à six reprises. (Belga)