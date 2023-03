Climat - La justice suédoise va instruire un procès contre l'État pour inaction climatique

C'est la première fois qu'une telle accusation est instruite dans le pays nordique, où elle débouchera soit sur des audiences publiques soit sur une procédure sous forme écrite, a précisé le tribunal de Nacka en banlieue de Stockholm. À l'origine de la plainte administrative déposée en novembre, l'association Aurora demande à l'État de "faire sa part dans la lutte mondiale" pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport aux niveaux pré-industriels. L'État doit aussi examiner ses possibilités maximales de réduction d'émissions selon les capacités "technologiques et économiques" en Suède, réclame l'association dans sa plainte. Le tribunal de Nacka a annoncé donner trois mois à l'État suédois pour répondre aux poursuites. Greta Thunberg, une des premières signataires de la plainte, attaque régulièrement les responsables politiques et les gouvernements pour leur inaction supposée en matière climatique. Lundi, elle avait affirmé à l'AFP que le manque d'action des gouvernants constituerait une "trahison sans précédent" face au dérèglement climatique. Les plaintes pour contraindre les États à agir pour le climat se sont multipliées en Europe ces dernières années, sous l'initiative d'associations et de citoyens. L'année dernière, l'État français a été reconnu coupable de son inaction climatique après le dépôt d'une plainte par près de deux millions de Français. En 2019, la Cour suprême des Pays-Bas avait dans une décision historique ordonné au gouvernement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 25% d'ici 2020, après la plainte d'une association d'écologistes. (Belga)