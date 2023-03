Création de Masters en médecine - Le conseil provincial du Hainaut soutient la demande d'habilitation de l'UMons

Le texte a été approuvé par les groupes PS, Ecolo, Engagés et PTB de l'assemblée. Les conseillers MR se sont, eux, abstenus. Le conseil provincial estime que l'ouverture d'un master en médecine à Mons réduirait la pénurie de médecins dans la province, et permettrait également aux jeunes Hainuyers inscrits dans ces études de ne plus devoir se loger à Bruxelles ou à Liège, les deux seules villes francophones qui accueillent à l'heure actuelle des masters en médecine. La motion appuie aussi sa demande sur les mauvaises statistiques sanitaires du Hainaut par rapport aux autres provinces, notamment en termes d'espérance de vie, d'augmentation constante du diabète et le plus faible dépistage du cancer. La demande d'habilitation de l'UMons divise depuis le début du mois dernier le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, appelé à lui donner son feu vert. Le projet devrait à nouveau être discuté ce jeudi en réunion du gouvernement. (Belga)