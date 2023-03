Crise énergétique - Aides énergétiques wallonnes aux entreprises: le système est étendu et son accès assoupli

"Les chiffres montrent que les entreprises ont été le plus durement impactées par l'augmentation des prix de l'énergie lors du troisième trimestre de l'année passée. Pour répondre à ce constat ainsi qu'aux retours du terrain, l'aide portera aussi sur le troisième trimestre 2022, en comparaison avec le même trimestre un an plus tôt", a expliqué le ministre. Par ailleurs, pour qu'une entreprise soit éligible, l'augmentation du montant de sa facture entre le trimestre de référence (T3/2021) et le troisième trimestre de 2022 peut désormais se limiter à 100% ou 150%, selon les catégories contre 200% précédemment pour toutes les catégories d'entreprises. L'intensité de l'aide passe en outre de 25% à 30 % pour les entreprises non-intensives énergétiquement. Enfin, une baisse d'exploitation de minimum 40% est désormais suffisante pour pouvoir bénéficier du soutien régional. Il n'est donc plus nécessaire d'avoir subi une perte d'exploitation pour les entreprises intensives et très intensives en matière d'énergie. Les dossiers doivent toujours être introduits par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprise externe agréé. L'introduction des demandes sera rendue possible prochainement sur la plate-forme https://aide-energie-entreprises.wallonie.be/fr (Belga)