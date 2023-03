Diables Rouges - Kevin De Bruyne est le nouveau capitaine, Courtois et Lukaku vice-capitaines

"Kevin récupère le brassard après la retraite d'Eden en tant que Diable Rouge. Thibaut Courtois et Romelu Lukaku sont les nouveaux vice-capitaines", a écrit l'URBSFA sur Twitter. De Bruyne, 31 ans, succède ainsi à Eden Hazard qui avait annoncé sa retraite internationale après l'élimination en phase de poules de la Coupe du monde en décembre dernier. Le nouveau sélectionneur Domenico Tedesco a donc opté pour le natif de Tronchiennes. "On a plusieurs idées. On en parlera d'abord à l'équipe", avait d'ailleurs déclaré Tedesco vendredi lors de la conférence de presse de l'annonce de sa sélection. Thibaut Courtois et Romelu Lukaku seront eux vice-capitaines. "Je suis fier de devenir capitaine. Cela fait longtemps que je joue en équipe nationale et c'est un honneur pour moi, notre pays et les Diables Rouges", a réagi De Bruyne dans une courte vidéo de l'URBSFA. 'KDB' a fêté sa première de ses 97 caps le 19 mai 2010 lors d'un match amical contre la Bulgarie. Il a inscrit 25 buts et délivré 46 assists sous le maillot des Diables Rouges. (Belga)