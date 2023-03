Eurocoupe - Manu Lecomte et Buducnost lourdement battus à domicile par Gran Canaria

L'international belge a joué 16 minutes avec le club monténégrin, compilant 1 point, 2 rebonds et 1 assist. Buducnost occupe la 6e place du groupe B et est déjà assuré de terminer parmi les huit premiers qui se qualifient pour les huitièmes de finale. Manu Lecomte et ses équipiers joueront leur dernier match de saison régulière le mercredi 29 mars à 19h00 à Ankara. Les huitièmes de finale débuteront le 12 avril. (Belga)