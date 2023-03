Grand Chelem de judo - Toma Nikiforov blessé à la cheville et forfait au Grand Chelem d'Antalya

"Quelqu'un est tombé sur sa jambe et un ligament de sa cheville droite est distendu"», a expliqué mardi à Belga Damiano Martinuzzi, entraîneur élite de Judo Vlaanderen et coach de Toma Nikiforov. "Ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas trop grave, mais on veut absolument éviter la déchirure. Entre les championnats du monde et le Grand Chelem d'Antalya, le choix est vite fait. Et nous voulons absolument privilégier le stage de préparation au Japon. À nos yeux, le Grand Chelem d'Antalya n'était qu'une étape." Champion d'Europe en 2018 et 2021, Toma Nikiforov sera avec l'équipe belge au Japon du 6 au 20 avril. "C'est un stage très important, où nous ne ferons que des combats contre les Japonais et peut-être quelques judokas étrangers"», a poursuivi Damiano Martinuzzi. "Nous voulons donc que Toma y soit en pleine possession de ses moyens. À notre retour, nous aurons encore deux jours de préparation ensemble dans notre centre à Wilrijk, où l'on travaillera des choses très spécifiques, comme la vitesse. Puis, ce sera place aux championnats du monde." Neuf Belges sont inscrits au Grand Chelem d'Antalya: Loïs Petit (-48 kg), Charline Van Snick (-52), Amber Ryheul (-52 ), Mina Libeer (-57), kg); Jorre Verstraeten (- 60 kg), Abdul Malik Umayev (-73), Matthias Casse (- 81 kg), Sami Chouchi (- 90 kg) et Karel Foubert (-90). (Belga)