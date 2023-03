Invasion de l'Ukraine - Les États-Unis inaugurent leur première garnison permanente en Pologne

"Cela montre que nous sommes là pour rester. Cela indique au monde entier que les États-Unis sont attachés à la Pologne et à l'Otan. Nous sommes unis face à l'agression russe", a déclaré l'ambassadeur américain en Pologne Mark Brzezinski lors d'une cérémonie officielle. La garnison, huitième en Europe, sera chargée de coordonner le soutien aux forces américaines déployées en Pologne et sur l'ensemble du flanc oriental de l'Otan. Elle a été créée sur la base d'une décision du président américain en 2022 et servira du quartier général du 5e Corps de l'armée américaine. Plus de 10.000 soldats américains sont stationnés actuellement en Pologne, pays par lequel transite la majeure partie du matériel militaire destiné à l'Ukraine. "Nous apprécions beaucoup la présence permanente de troupes américaines dans notre pays. Nous l'apprécions particulièrement dans la situation où se trouve l'Europe, avec une Russie qui envahit l'Ukraine et tente de reconstruire son empire", a déclaré, quant à lui, le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak. "Le commandement avancé du 5e Corps de l'armée américaine est déjà opérationnel - c'est donc à partir de la Pologne que sont commandées les forces terrestres américaines sur le flanc est de l'Otan", a encore dit le ministre polonais, soulignant que la garnison était "importante pour la sécurité de notre pays, mais aussi pour la sécurité de l'ensemble du flanc oriental de l'Otan". (Belga)